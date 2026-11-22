Роспотребнадзор: школам стоит перейти на пятидневку при достаточной вместимости

Роспотребнадзор советует школам переходить на пятидневную неделю - если здание вмещает всех учеников. Об этом говорится в документе ведомства, с которым ознакомилось "РИА Новости".

Сейчас некоторые школы по‑прежнему работают шесть дней в неделю и проводят уроки в субботу - каждое учебное заведение решает этот вопрос самостоятельно.

В Роспотребнадзоре считают, что пятидневка полезна: у детей остается больше времени на отдых. Еще ведомство рекомендует делать не меньше трех каникул, каждая - минимум по семь дней. Чтобы школьники не уставали, периоды учебы и отдыха стоит чередовать равномерно. Например, пять‑шесть недель занятий можно менять на неделю каникул.

Ранее Роспотребнадзор обновил рекомендации по дневному сну в детских садах: теперь детям советуют спать 2,5-3 часа - это на 30 минут больше, чем в прежних нормативах, которые выпустили пять лет назад.