Вечерняя диспансеризация востребована у жителей Костромской области

В Костромской области работа по вопросам здравоохранения и доступности медицинской помощи для жителей региона находится под постоянным контролем губернатор Сергея Ситникова.

С целью расширения возможности проверки здоровья для костромичей департамент здравоохранения организовал акцию «Вечерняя диспансеризация».

В частности, 20 ноября были организованы медосмотры в вечернее время без предварительной записи во всех взрослых поликлиниках региона. Такая акция проходит второй год подряд. В 2025 году вечернюю диспансеризацию за два вечера смогли пройти более 900 жителей региона. Акция оказалась востребованной и по просьбам костромичей в этом году её организовали вновь. За один вечер в регионе профосмотр прошли 760 человек.

Специалисты сферы здравоохранения отмечают, что такой формат особенно удобен для работающих жителей региона. В силу того, что большинство поликлиник ведут прием до четырёх часов дня, найти время для визита к врачу в будние дни для работающих костромичей бывает проблематично.

«Очень удобно приходить сюда вечером. Благодарна работникам, сотрудникам, что они устраивают такую диспансеризацию», - поделилась костромичка Елена.

«Хорошо, что можно прийти после работы и за один вечер пройти всех специалистов. Не нужно брать отгул, стоять в очередях. Всё организовано чётко и быстро. Это забота о нашем здоровье», - отметил участник диспансеризации Сергей.

В рамках акции люди могут проконсультироваться у терапевта, хирурга, сдать анализы крови на сахар, холестерин, онкомаркеры, гепатит С и общий клинический анализ крови, пройти электрокардиограмму, флюорографию, измерить внутриглазное давление. Женщины имеют возможность пройти маммографию и забор мазков для цитологического исследования на инфекции. Мужчины смогли пройти осмотр у уролога в рамках профилактики репродуктивного здоровья.

Медики постоянно подчеркивают, что своевременная диагностика хронических и инфекционных заболеваний позволяет выявить болезни на ранних стадиях, а это повышает эффективность лечения и снижает риск осложнений. Бесплатная диспансеризация доступна гражданам от 18 лет раз в три года, а лицам от 40 лет и старше — ежегодно.