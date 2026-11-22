Трамп в соцсети показал снимки с Путиным и назвал его другом

Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social фото, где он пожимает руку Владимиру Путину, и подписал: "Мой друг". В публикацию вошли и другие снимки с рукопожатиями, а также кадры с трехстороннего саммита России, Китая и США - он прошел 19 ноября в Шэньчжэне на полях форума АТЭС.

В пятницу Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Путиным - и это выгодно США. На встрече в Шэньчжэне американский президент назвал российского лидера своим другом.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Newsmax объяснил подход Дональда Трампа к отношениям с Владимиром Путиным: по мнению Трампа, лучшая дипломатия строится на личном уровне.