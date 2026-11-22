Россия выиграла командную конькобежную гонку на этапе Кубка мира

Мужская сборная России взяла золото в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту - соревнования проходят в японском Обихиро.

Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев промчались дистанцию за 3 минуты 38,60 секунды - так они установили рекорд трассы.

Итальянцы пришли вторыми, отстав от россиян на 1,03 секунды, а команда Польши заняла третье место - ее отставание составило 4,09 секунды.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, а завершится турнир 22 ноября.

Ранее сборная России по карате завоевала бронзу на Кубке мира в дисциплине "кумите" в китайском Ханчжоу: в матче за третье место россияне уверенно обыграли Иран со счетом 3:0, золото взяла Черногория, серебро - Турция.