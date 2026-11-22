В баварской церкви люди отравились газом

В церкви в Баварии не меньше 19 человек отравились угарным газом - предположительно, из‑за поломки системы отопления. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на портал Focus Online.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место срочно приехали несколько бригад скорой помощи, чтобы помочь людям.

В полиции говорят, что точную причину пока не установили - специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах.

Ранее в Томске во время циркового представления рухнула световая конструкция - пострадали двое детей: четырехлетнюю девочку срочно доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2 и положили в травматологическое отделение.