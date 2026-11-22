Гололед в Свердловской области: дорожные службы ведут борьбу с последствиями непогоды

В Свердловской области из‑за ледяного дождя на дорогах образовался сильный гололёд, в некоторых районах выпал снег. Дорожные и коммунальные службы весь день расчищали трассы и обрабатывали их спецсредствами, сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На региональных дорогах работали 125 единиц спецтехники - израсходовали 94,5 кубометра пескосоляной смеси. На федеральных трассах задействовали 25 снегоуборочных машин, там использовали 460 тонн противогололедных материалов.

Синоптики предупреждают, что сегодня в регионе снова могут пойти осадки. Службы должны оставаться наготове и быстро реагировать, если погода ухудшится.

Ночью 21 ноября примерно в 23:40 на 123‑м километре трассы "Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское" автобус маршрута № 523, ехавший из Екатеринбурга в Буланаш, съехал с дороги и опрокинулся - водитель не справился с управлением.