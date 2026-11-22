Ливни в Сочи: улицы и дороги ушли под воду

Сочи оказался во власти непогоды - проливной дождь продолжается уже несколько часов, в городе сохраняется штормовое предупреждение. Детали обстановки на курорте стали известны благодаря рассказам местных жителей, которыми они поделились с Telegram‑каналом SHOT.

Очевидцы отмечают, что наиболее сложная ситуация сложилась в Адлере и Кудепсте, а также на улицах Фадеева, Яблочной и Ленина - именно там подтопления оказались самыми масштабными.

Синоптики предупреждают: прогнозируется стремительный подъем уровня воды в реках - есть вероятность, что они выйдут из берегов. Специалисты настоятельно советуют горожанам и туристам избегать нахождения вблизи речных русел и не приближаться к воде.