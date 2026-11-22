На уральской трассе перевернулся автобус

Ночью 21 ноября на трассе "Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское" перевернулся автобус. Авария случилась примерно в 23:40 на 123-м километре дороги.

Автобус маршрута № 523 ехал из Екатеринбурга в Буланаш. В какой-то момент водитель не справился с управлением - машина съехала с дороги и опрокинулась. В салоне было девять человек, никто не пострадал.

Автоинспекторы уже поработали на месте и сейчас выясняют, почему произошла авария. В ГАИ напоминают водителям: нужно внимательно следить за дорогой и выбирать скорость с учетом погоды и состояния трассы - от этого зависит безопасность пассажиров.

В Чили туристический микроавтобус с россиянами врезался в грузовик - авария случилась на 160‑м километре дороги, когда транспорт ехал в Пуэрто‑Наталес. В ДТП погибли двое россиян (мужчина и женщина), еще двое граждан РФ и другие участники аварии (водители обоих транспортных средств и один пассажир микроавтобуса) получили травмы.