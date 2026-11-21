В Калининградской области объявили беспилотную опасность из-за объекта со стороны Литвы

В Калининградской области случилась "Беспилотная опасность".

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"В Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность". Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы", - написал в своём telegram-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Специалисты провели все необходимые проверки. Угрозы нет. Вскоре режим будет отменён.

"Прошу отнестись с пониманием", - сообщил губернатор.