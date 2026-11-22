Владивосток запустил "Тигроведение" в школах

Во Владивостоке восемь школ запустили курс "Тигроведение" для пятиклассников. Программу разработал центр "Амурский тигр". В школе N 32 предмет уже изучают, еще семь школ подключатся со второго полугодия, пишет Weekend.

На уроках школьники рассматривают тему амурского тигра через биологию, историю, географию и больше десяти других наук - так ребята учатся видеть связи между разными областями знаний.

В апреле 2026 года проект вошел в золотой фонд VIII Дальневосточного фестиваля "Педагогическая весна". Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что охрана природы начинается с воспитания, а экологическую культуру важно прививать детям с ранних лет. Сейчас в школах Приморья стоят 30 стендов об амурском тигре, до конца года добавят еще 60.