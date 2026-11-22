Российские каратисты взяли бронзу на Кубке мира

Сборная России по карате взяла бронзовые награды на Кубке мира в дисциплине "кумите". Турнир проходит в китайском Ханчжоу.

В матче за третье место российские спортсмены уверенно переиграли команду Ирана - встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. По итогам соревнований золото досталось сборной Черногории, серебро - команде Турции.

На международных стартах российские каратисты выступают под эгидой Всемирной федерации карате. Завершение Кубка мира запланировано на 22 ноября.