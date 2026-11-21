Игорь Седов поздравил сотрудников налоговых органов Астрахани с профессиональным праздником

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов поздравил сотрудников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.

"Ваш труд не всегда заметен, но его значение для страны трудно переоценить. Благодаря вашей ответственности и профессионализму бюджет своевременно получает необходимые средства, которые направляются на развитие социальной сферы, строительство школ, больниц и спортивных объектов, поддержку науки, культуры и инфраструктуры", - говорится в поздравлении.

Игорь Седов отметил, что работа сотрудников налоговой службы требует серьёзного подхода, ответственности и умения находить решения в любых ситуациях.

"И вы с этим отлично справляетесь, успешно выполняя все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в работе и новых профессиональных достижений. Пусть дома вас всегда ждут мир, благополучие и тепло, а каждый день приносит радость и чувство удовлетворения от своего дела. С праздником! Спасибо за ваш важный и ответственный труд!", - поблагодарил председатель Городской Думы Астрахани.