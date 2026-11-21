Практика Костромской области по организации работы гидротехнических сооружений получила положительную оценку Ростехнадзора

Позитивная оценка работы Костромской области в части обеспечения эффективной защиты населения и инфраструктуры от негативных последствий наводнений была озвучена на всероссийском совещании с центральным управлением Ростехнадзора.

По распоряжению губернатора Сергея Ситникова в области осуществлен целый комплекс мероприятий, результатом которых стало то, что на данный момент на территории региона не имеется бесхозяйных гидротехнических сооружений. И это напрямую влияет на безаварийное прохождение паводков.

По данным департамента природных ресурсов на территории Костромской области функционируют 52 гидротехнических сооружения различной формы собственности. Большая часть из них занесена в официальный реестр Ростехнадзора. Для поддержания объектов в нормативном состоянии привлекаются бюджетные средства.

В частности, был осуществлен капитальный ремонт плотины в Солигаличе и гидротехнического сооружения на реке Тега в Нерехтском районе. В рамках программы социально-экономического развития северо-востока Костромской области по поручению Сергея Ситникова реконструирована плотина в Вохме.

Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию гидросооружения в Шарье. Администрацией Шарьи разработана декларация безопасности, в которой определен перечень мероприятий по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению возможных аварий. Наличие ПСД и прохождение государственных экспертиз позволит направить материалы в Росводресурсы для включения проекта по реконструкции дамбы в федеральный проект и выделения федеральных средств.