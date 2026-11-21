Татьяна Ким перестала быть гендиректором Wildberries
У маркетплейса Wildberries сменился гендиректор.
Пост покинула Татьяна Ким. Его занял Алексей Куликов.
Таковы данные документов, с которыми ознакомились "Известия".
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У маркетплейса Wildberries сменился гендиректор.
Пост покинула Татьяна Ким. Его занял Алексей Куликов.
Таковы данные документов, с которыми ознакомились "Известия".
Теги: Татьяна Ким, Алексей Куликов, Wildberries, гендиректор
|ПН
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|СР
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