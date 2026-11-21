В жилом доме Владикавказа рванул газ, погибли двое

В одном из жилых домов Владикавказа произошёл взрыв газа. Есть жертвы.

Он случился в 15.00 в многоквартирном доме на улице курсантов Кировцев. Погибли два человека, ещё двое пострадали. Они госпитализированы. В 17.00 в районе, где случился взрыв, введён режим ЧС.

По словам первого заместителя главы администрации Владикавказа Тимура Караева, по предварительной информации, причиной стала несоответствующая эксплуатация газового оборудования, взрыв газовоздушной смеси.

"Дом отключён от газа, электричества, как только завершатся следственные мероприятия, уже зайдут коммунальщики и будут восстанавливать тепловой контур", - сказал Караев, его слова приводит пресс-служба мэрии.