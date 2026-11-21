Трамп: Си Цзиньпин назвал экс-главу Nvidia блестящим человеком

Президент США Дональд Трамп высказался об отношении председателя КНР Си Цзиньпина к теперь уже экс-руководителю Nvidia Дженсену Хуангу.

По данным Politico, по словам Трампа, Си высказался так: он (Хуанг) – блестящий человек. Американский лидер призвал совет директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности гендиректора компании.

По мнению Трампа, Nvidia – "очень важная" для США компания, и именно Хуанг сделал так, что она на 10 лет опережает другие компании. Трамп также выразил обеспокоенность текущим руководством компании, отметив, что "в той компании очень мало людей, способных на такое", имея в виду разработку и выпуск чипа Nvidia Blackwell, пишут "Ведомости".

Напомним, скандал разгорелся из‑за двух романов теперь уже экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга: с вице‑президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл – главой сингапурской компании Megaspeed с Элис Хуанг. Megaspeed сотрудничала с Nvidia как крупный клиент, а американская разведка подозревает, что фирма связана со спецслужбами КНР.

Nvidia считается одним из ключевых и крупнейших игроков на рынке искусственного интеллекта. Ее роль фундаментальна: она поставляет аппаратные ускорители, программные платформы и инфраструктуру, без которых развитие современных ИИ-систем было бы невозможно.