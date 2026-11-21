В возрожденном при поддержке Фонда святой Екатерины Михайловском храме прошло праздничное богослужение

В России православные встречают один из главных праздников — день Архистратига Михаила, предводителя божественного войска, изгнавшего с Небес Люцифера.

Для верующих Урала это особенный день — Архангел Михаил является небесным покровителем для многих православных христиан. Уже несколько лет в этот день они собираются в старинном селе Новоипатово, где силами местных жителей и при поддержке Фонда святой Екатерины из руин был поднят старинный Михайловский храм.

Именно здесь состоялось главное Праздничное Богослужение, которое возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Вместе с ним прославить все небесное войско в село приехали глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских, звезды российского спорта Иван Штырков и Михаил Рагозин, руководитель волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, спортсмены Академии единоборств РМК.

«Архангел Михаил не только для России, но и для всей Православной Церкви очень яркая фигура, пример того, как мы должны верить, пример того, как мы должны ревновать о нашей вере, как мы должны служить нашему Небесному Отечеству. Ведь именно он противостал дьяволу, и этот момент напоминает нам о том, что мы живем в присутствии неба, в присутствии духовного мира. Ведь у каждого из нас есть ангел-хранитель и все воинство небесное», — сказал епископ Мелитон.

Особенность новоипатовского храма — это роспись стен и свода. Мастера использовали в своей работе небесно-голубые краски и желтое сусальное золото, чтобы каждый прихожанин мог почувствовать небесный мир через красоту уральской святыни.