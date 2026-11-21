В Хабаровске восемь посетителей спортшколы "Дельфин" отравились парами хлора

В Хабаровске отравились хлором посетители бассейна спортшколы "Дельфин".

Всё случилось в 10.20 сегодня, 21 ноября. Администрация учреждения остановила занятия и организовала оперативную эвакуацию: здание покинули 30 человек, включая 10 детей. Пятеро взрослых и трое детей госпитализированы с признаками отравления парами хлора. По оценке врачей, их жизни – вне опасности.

"Начата всесторонняя проверка, устанавливаю точные причины технологического сбоя. До полного завершения проверочных и восстановительных мероприятий деятельность бассейна приостановлена", - сообщил заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Антон Ярошенко.

В здании идут технические работы. О возобновлении работы спортивного комплекса будет сообщено дополнительно, сообщает мэрия Хабаровска.