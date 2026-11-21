"Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту", - уточнил Дрозденко.

Ситуация на борту находится под контролем.

"К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась", - написал политик в своём telegram-канале.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привёл информацию о ситуации с атакованным в Финском заливе сухогрузом.



