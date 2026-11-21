В США объяснили методы построения отношений Трампа и Путина

Министр финансов США Скотт Бессент высказался о методе построения президентом Дональдом Трампом отношений с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Во время интервью Бессента Newsmax ведущий передачи обратил внимание, что все "сходили с ума, когда Трамп назвал Путина своим другом". Он затем упомянул распространившуюся в X фотографию, на которой бывший президент США Барак Обама "хмуро" смотрит на Путина, и задался вопросом, чего удалось добиться такой демонстрацией отношения. Министр в ответ сообщил: Трамп считает, что лучший способ вести дипломатию – на личном уровне.

"Это реальная политика, нечто похожее на то, что делал Ричард Никсон. И это очень прямолинейный подход", - приводит РБК слова Бессента.

Realpolitik (нем. Realpolitik – "реальная политика") – подход к политике, прежде всего внешней, основанный на прагматичных интересах государства, существующем соотношении сил и практических возможностях, а не на идеологических принципах.