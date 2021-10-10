В Югре вводят запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Так, с 12 октября в округе запрещается проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек с учетом организаторов.

Кроме того, департаменты здравоохранения, образования и спорта должны с 25 октября обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 в вузах и колледжах. Тестирование будут проводить студенты с признаками ОРВИ при прохождении "входного фильтра" в образовательных учреждениях.

"Все меры направлены на сохранение здоровья югорчан. Берегите себя и близких", - говорится в сообщении оперштаба.