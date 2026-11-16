Лантратова: Россия и Украина готовят обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о подготовке обмена пленными.

"Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом, омбудсменом Украины). У нас готовится большой обмен", - приводит РИА Новости слова Лантратовой, сказанные журналистам.

Ранее инициативу обмена пленными между Москвой и Киевом обсудили президент страны Владимир Путин и спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что речь идёт, вероятно, о самом масштабном обмене военнопленными.