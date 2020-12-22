В Югре до конца января 2021 года продлены "коронавирусные" ограничения

Губернатор Наталья Комарова продлила действующие а регионе "коронавирусные" ограничения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Правила будут действовать до 31 января 2021 г. Также распоряжением правительства округа с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 г. в Югре вводится особый противопожарный режим. Решение обусловлено необходимостью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в предпраздничные дни и в период длинных выходных.

Напомним, ранее глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский опроверг информацию о принудительной вакцинации медиков от коронавируса.

"Не верьте, пожалуйста, фейковым новостям о принудительной вакцинации от COVID-19 медицинских работников. На сегодня только в Сургуте более 200 медицинских работников ожидают вакцинацию. Всего в Югре привиты от коронавируса 1 тыс. 72 жителя, из них 876 – медицинские работники. Проведу служебное расследование по каждому случаю, если врачи, медицинские сестры сообщат мне о недобровольном характере вакцинации. Пишите мне в директ, обязательно отвечу", - написал Добровольский в Instagram.