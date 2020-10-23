В Сургуте с 410 до 800 вырастет количество "коронавирусных" коек

В Сургутской окружной клинической больнице вырастет число коек для больных коронавирусом. Об этом в Instagram заявил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в Сургутской окружной клинической больнице развёрнуто 410 коек для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. До конца недели их количество вырастет до 800", - отметил Добровольский.

Он добавил, что с 23 октября кабинеты неотложной медицинской помощи и компьютерные томографы в первой, второй и четвёртой поликлиниках экономической столицы Югры будут работать круглосуточно.

"У жителей города появится возможность обратиться за неотложной помощью в поликлиники круглосуточно. При необходимости им сразу сделают компьютерную томографию лёгких", - подытожил глава департамента.