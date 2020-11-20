Врачи Нижневартовска спасли двухлетнего ребенка с тяжелой формой COVID-19

Врачи из Нижневартовска спасли жизнь самого маленького пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте здравоохранения.

Двухлетний ребенок поступил в приемный покой инфекционного госпиталя нижневартовской окружной клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Мама мальчика сообщила, что температура у ее сына поднялась вечером. Родители вызвали "скорую". Врачи инфекционного отделения нижневартовской окружной детской больницы взяли мазок, который показал положительный результат на коронавирус. За ночь ребенку становилось все хуже и хуже, и к моменту транспортировки мальчика в инфекционный госпиталь Нижневартовской окружной клинической больницы состояние ребенка требовало немедленного подключения к ИВЛ.

В реанимационном отделении госпиталя создали пост индивидуального контроля за ребенком, ежедневно на врачебных консилиумах обсуждалась коррекция лечения пациента - прежде медработникам Нижневартовска приходилось работать только со взрослыми больными. Консультации велись с ведущими специалистами страны.

Когда состояние ребенка улучшилось, его перевели в детскую окружную клиническую детскую больницу.

Сейчас ребенок вернулся к прежней жизни: бегает, рисует, разговаривает и практически полностью реабилитирован, сообщила мама мальчика.