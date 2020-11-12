Еще один югорский мэр подхватил коронавирус. Его предшественник скончался

Глава Лянтора Сергей Махиня заразился новой коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится в больнице. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации города.

Состояние мэра удовлетворительное. Обязанности главы города сейчас исполняет его заместитель Людмила Зеленская.

Отметим, что 10 ноября скончался бывший мэр Лянтора Виктор Алешин. Причина смерти экс-мэра не уточняется, однако, по некоторым данным, у него якобы тоже был коронавирус.

Ранее коронавирусом заразился мэр города Покачи Владимир Степура, в октябре переболела губернатор Югры Наталья Комарова. Также сообщалось о болезни глав Сургута Вадима Шувалова и Нефтеюганска Сергея Дегтярева.