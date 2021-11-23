"Пользуются нашими благами, получают немаленькую зарплату". Утяшева поддержала локдаун для югорчан

Депутат Государственной думы Римма Утяшева прокомментировала введение с 22 ноября по 5 декабря режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей Нягани, Нефтеюганска, Урая и Кондинского района в Ханты-Мансийском автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись комментария депутата опубликовало "Дума ТВ". Народная избранница подчеркнула, что введение подобных ограничений оправдано. При этом в своем высказывании Утяшева заявила, что россияне пользуются "нашими благами" и имеют "немаленькую зарплату".

"Если человек не слушает, не понимает законы РФ, пользуется благами нашими, пенсию получает, работу даем, зарплата немаленькая. Они не хотят вакцинироваться, пусть оберегают себя дома. Потому что они могут быть опасными для нас и они могут заразиться от других, умрут. Пусть сидят дома, подумают и, возможно, мысль придет умная, что можно вакцинироваться. Мы спасаем от смерти", - заявила парламентарий.

Напомним, режим самоизоляции для непривитых от коронавируса в четырех районах Ханты-Мансийского автономного округа был введен из-за уровня заболеваемости, который превышает средние показатели по округу.

Кроме того, до 20 декабря продлен запрет на проведение Югре зрелищно-развлекательных мероприятий (есть исключения).