В Югорске под "коронавирусный" госпиталь отдали роддом

Роддом Югорска перепрофилируют в "коронавирусный" госпиталь, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В связи с ростом тяжелых форм течения заболевания под ковидный госпиталь помимо педиатрического отделения и неврологии перепрофилируют роддом, тем самым увеличив коечный фонд ещё на 30 мест", - цитирует администрация заявление главного врача Югорской городской больницы Андрея Маренко, сделанное им на заседании городского "коронавирусного" штаба.

Напомним, в Югре поэтапно вводят QR-коды для посещения общественных мест.