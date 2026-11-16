Прокуратура добилась увольнения бывшего главы Нытвенского округа по утрате доверия

Прокуратура через суд добилась, чтобы увольнение бывшего главы Нытвенского округа было оформлено с формулировкой "в связи с утратой доверия". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуре Пермского края.

Основанием для требований надзорного ведомства стал конфликт интересов: чиновник единолично назначал себе премии, общая сумма выплат превысила 600 тыс. рублей. Ранее Нытвенский районный суд подтвердил факт коррупционного нарушения и обязал вернуть в бюджет 628 тыс. рублей, однако в изменении формулировки увольнения отказал.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований прокуратуры. Теперь увольнение бывшего главы Нытвенского округа должно быть оформлено с указанием на утрату доверия.