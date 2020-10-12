Наталья Комарова заявила журналистам, что не собирается уходить на больничный

Губернатор Югры Наталья Комарова в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала о своем самочувствии.

По словам главы региона, она не планирует уходить на больничный, несмотря на подтвержденный диагноз COVID-19.

"Состояние здоровья таково, что не требуется стационарных условий, и поэтому я на удаленном режиме работы сегодня", - заявила она. Также Наталья Комарова озвучила ситуацию с заболеваемостью в регионе. Всего в Югре коронавирусом переболели более 24 тыс. жителей. При этом, несмотря на пандемию, многие предприятия округа продолжают работу.

Как сообщало Накануне.RU, о подтвержденной коронавирусной инфекции глава региона сообщила на своей странице в Instagram 8 октября. На следующий день губернатор провела прямой эфир, посвященный теме "Жилье и городская среда".

Участники онлайн-встречи обсуждали реализацию жилищных программ, расселение граждан из аварийного жилья, увеличение фонда наемных домов в регионе. Глава региона принимала самое активное участие в совещании. С участниками встречи она разговаривала в режиме "онлайн" из дома. В целом, во время эфира Наталья Комарова выглядела бодро, однако все же было заметно легкое недомогание.