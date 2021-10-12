В Югре за сутки зафиксировано рекордное в этом году число смертей от коронавируса

В Югре за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек. Это рекордное число в этом году, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

Всего с начала пандемии скончались 1 147 человек. На сегодняшний день в Югре выявили 215 новых больных, с начала пандемии — 77 525 человек.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению коронавируса. С 12 октября в округе запрещается проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек с учетом организаторов.