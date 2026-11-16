В учебниках по литературе из стихотворения Пушкина вырезали строку про няню и кружку

Стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" вошло в учебник "Литературное чтение" для 3-го класса в сокращенном виде. Об этом сообщает "Фонтанка".

Из текста убрали четверостишие, которое начинается со строк "Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей". Об этом изданию рассказала читательница. Под заголовком указано, что стихотворение представлено в сокращенном виде. При этом в более ранних тиражах учебника произведение публиковалось без купюр — например, во втором издании 2013 года оно было представлено целиком, указывает "Коммерсантъ".

"Зимний вечер" ("Буря мглою небо кроет…") — хрестоматийное стихотворение Пушкина, написанное в 1825 году во время ссылки поэта в Михайловское. Вторая часть произведения — это обращение к няне Арине Родионовне. Вырезанное четверостишие заканчивается строками: "Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей".

Напомним, ранее из ЕГЭ были исключены великие литераторы первой половины 19 века – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь.