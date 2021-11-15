Губернатор Югры рассказала, как сделала шесть прививок вакциной "Спутник V"

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась об эксперименте, в рамках которого сделала шесть прививок "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это не эксперимент, а исследование. У меня – дети и внуки, мне крайне важно, чтобы в максимально короткие сроки появились эффективные решения, преграждающие путь развития пандемии. Не знаю, почему шесть раз. Каждый раз брали анализы, исследовали, потом мне предлагали сделать прививку, я не отказывалась. Не надо на этом зацикливаться, это не имеет значения. Гинцбург заявил о том, что неоднократная ревакцинация от коронаируса не опасна. Могу сказать, что ничего дополнительно не выросло, не отпало, всё – на своих местах. Будем надеяться, что мой поступок принесёт пользу для создания вакцин или лекарств. Оформила QR-код, где всё это отражено, могу предъявить его", - сказала Комарова, отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU.

Напомним, о том, что она сделала шесть прививок "Спутником V", губернатор заявила во время встречи с депутатами думы Урая.

"Я не являюсь профессионалом и, в то же время, обязана, как должностное лицо, создать условия для выполнения соответствующих решений (о вакцинации), я этим руководствуюсь и обеспечиваю. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании (вакцины). Я их сделала "Спутником V". Личных претензий ко мне не может быть. Эти данные будут использоваться в результатах исследований", - сказала Комарова.