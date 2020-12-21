Глава департамента здравоохранения Югры опроверг принудительную вакцинацию медиков от коронавируса

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский опроверг информацию о принудительной вакцинации медиков от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Не верьте, пожалуйста, фейковым новостям о принудительной вакцинации от COVID-19 медицинских работников. На сегодня только в Сургуте более 200 медицинских работников ожидают вакцинацию. Всего в Югре привиты от коронавируса 1 тыс. 72 жителя, из них 876 – медицинские работники", - написал Добровольский в своём Instagram.

Руководство отрасли обеспечивает приоритетную возможность вакцинироваться всем желающим сотрудникам больниц и поликлиник, педагогам, работникам социальных учреждений. Сроки зависят только от скорости производства вакцины и её доставки в округ. Число тех, кто хочет "уколться", гораздо больше поступивших в округ доз.

"Проведу служебное расследование по каждому случаю, если врачи, медицинские сестры сообщат мне о недобровольном характере вакцинации. Пишите мне в директ, обязательно отвечу. Пять дней назад я привился первым компонентом вакцины “Гам-КОВИД-Вак”. Чувствую себя хорошо, реакции на введение вакцины нет. Жду введения второго компонента вакцины, запланированного на 4 января", - уточнил Добровольский.