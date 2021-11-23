Роспотребнадзор объяснил самоизоляцию для непривитых в Югре

Режим самоизоляции для непривитых от коронавируса в четырех районах Ханты-Мансийского автономного округа был введен из-за уровня заболеваемости, который превышает средние показатели по округу.

Как заявила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, в данных муниципалитетах наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости. Так, те, кто не вакцинировался и не болел COVID-19, могут заразиться, поэтому необходимо принимать меры для охраны их здоровья. Кудрявцева отметила, что это те меры, на которые пошел российский регион, чтобы переломить ситуацию с заболеваемостью.

Как сообщалось, жителей Нефтеюганска, Нягани и Урая отправили на самоизоляцию. Кроме того, до 20 декабря продлён запрет на проведение Югре зрелищно-развлекательных мероприятий (есть исключения).