В Югре старшее поколение бесплатно обеспечат лекарствами от болезней, вызванных коронавирусом

Губернатор Наталья Комарова поручила правительству разработать варианты обеспечения жителей в возрасте 60+ лекарствами от болезней, которые вызывает коронавирус, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Глава региона также поручила рабочей группе оперштаба по медицинскому, противоэпидемическому и социальному обеспечению во взаимодействии с аптечными организациями региона обеспечить наличие и формирование резервов лекарственных препаратов в аптечных пунктах.

"Югорчане сообщают об отсутствии препаратов для лечения ОРВИ, гриппа, жизненно важных лекарств в аптечных сетях региона. По информации здравнадзора Югры, действительно, не всегда можно их найти. Основная причина – задержка поставок, обусловленная запуском системы маркировки лекарств. Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение о том, что система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим, что позволит аптечным организациям продавать их без задержек", - подчеркнула губернатор Югры.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев добавил, что сейчас разрабатывается дополнительный модуль в систему "Цифровое уведомление", где будет содержаться информация о наличии лекарственных препаратов в аптечных сетях округа. Также в ходе заседания принято решение о тиражировании опыта Сургута и Нижневартовска в другие муниципалитеты региона в части перевода поликлиник на круглосуточный режим работы.

"С 23 октября кабинеты неотложной помощи и компьютерной томографии перешли на круглосуточный режим работы. Это решение департамента здравоохранения автономного округа направлено, прежде всего, на разведение потоков", - сказала Наталья Комарова.

В отношении предоставления удаленных рабочих мест для югорчан из группы риска глава региона отметила, что не во всех муниципальных образованиях организована эта работа.

"Продолжают поступать сигналы от беременных женщин. Это недопустимо. Предупреждаю глав муниципалитетов о применении жестких административных мер в отношении работодателей и учредителей в том случае, если проблема не будет решена", - сказала губернатор.