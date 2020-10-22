Глава Югры Наталья Комарова излечилась от коронавируса

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова излечилась от COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в день празднования своего дня рождения.

"Друзья! Спасибо за поздравления. Ваша поддержка - дорогой подарок. Стремлюсь выполнить все ваши пожелания)) Мой карантин закончился. Два последних результата ПЦР - отрицательные)) Берегите себя, пожалуйста, друзья))", - написала губернатор.

Напомним, что глава региона сообщила о положительном тесте на коронавирус 8 октября. Также Наталья Комарова запланировала очередной прямой эфир. Участники обсудят онлайн-программы пришкольных лагерей, дистанционные проекты в сфере культуры, спорта, дополнительного образования, условия выезда на отдых за пределы автономного округа и страны, порядок возвращения после отпуска в образовательные организации.