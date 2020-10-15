В Югре до 1 ноября продлили режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен 1 ноября, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Соответствующее постановление подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова. Обязаны соблюдать самоизоляцию жители старше 65 лет, граждане с хроническими заболеваниями, беременные женщины.

До 1 ноября включительно запрещена работа детских игровых комнат, досуговых и развлекательных учреждений, а также кальянных.

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 195 человек. За весь период пандемии в регионе заболело 25 139 жителей.

На момент выявления у 147 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 178 случаях. По 17 контакты уточняются. Состояние 69 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких