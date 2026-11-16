В детсад Екатеринбурга поставляли мясо с опасными для детей микроорганизмами

В одном из детских садов Екатеринбурга выявлена пищевая продукция, не соответствующая требованиям безопасности. Речь идет о говядине, в которой при проверке были выявлены патогенные микроорганизмы — Listeria monocytogenes. Об этом сообщает пресс-служба уральского Россельхознадзора.

Контрольно-надзорные мероприятия прошли сегодня. Инспекторы отобрали пробы замороженной говядины (тазобедренная часть), производителем которой является ООО "Лабиринт" (г. Березовский, Свердловская область). После этого пробы направили на исследования в уральский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ", где подтвердили наличие в полуфабрикате Listeria monocytogenes.

"Обнаружение листерии является прямым нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и создает угрозу здоровью детей", — отметили в Россельхознадзоре.

ООО "Лабиринт" объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации, производственный сертификат на опасную продукцию был аннулирован. Кроме того, приняты соответствующие меры к уполномоченным лицам в системе ФГИС "ВетИС.Паспорт".

В случае неустранения нарушений Россельхознадзор оставляет за собой право организовать внеплановую проверку с дальнейшим привлечением ООО "Лабиринт" к административной ответственности.