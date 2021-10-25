В Югре узаконили новые "коронавирусные" ограничения, которые анонсировала губернатор

Опубликован указ, согласно которому, введены новые "коронавирусные" ограничения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале окружных властей. С 30 октября по 7 ноября включительно, в частности, работа организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания (далее – организации) разрешена с 6.00 до 23.00 с запретом проведения в них зрелищно-развлекательных мероприятий. Допускаются круглосуточные обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; доставка заказов организациями.

QR-коды, говорящие о вакцинации от коронавируса или перенесённой в последние полгода инфекции, нужны будут для доступа на мероприятия и, в частности, в физкультурно-оздоровительные, спортивные комплексы, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, на концерты.