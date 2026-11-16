16 Ноября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Данные о переводах физлиц могут начать передавать в ФНС с 1 января 2027 года

Министерство финансов России согласилось распространить норму о передаче Центробанком в Федеральную налоговую службу сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц, на операции, совершенные с 1 января 2027 г.

Ранее предполагалось, что передавать будут данные об операциях, совершённых с 1 января 2026 г. Об изменении даты заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Председатель комитета Андрей Макаров обратил внимание, что поправкой норме придается обратная сила: она распространяется на передачу данных, начиная с 1 января 2026 г.

"Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 г.", - цитирует "Интерфакс" Сазанова.

Речь идет о получении сведений о физлицах, операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц. Сами признаки, форму, формат и периодичность передачи сведений определит соглашение ЦБ и ФНС.

Теги: Минфин, ЦБ, ФНС, операции


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