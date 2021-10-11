В Югре из-за неблагоприятной эпидобстановки на карантин закрыли 11 школ и колледж

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на карантин из-за ОРВИ и коронавируса продолжают переводить образовательные учреждения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Полностью учебный и воспитательный процесс приостановлен в четырех детских сада в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Радужном. Также закрыты 73 группы 50-ти детских садов в Октябрьском, Сургутском, Кондинском, Советском районах, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Лангепасе, Югорске.

Закрыты 11 школ. Из них две в Березовском районе, шесть в Ханты-Мансийском, две - в Ханты-Мансийске, одна в Радужном. Кроме того, приостановлена учеба в 156 классах в 61 школе Октябрьского, Сургутского, Советского районов, Ханты-Мансийска, Урая, Сургута, Нягани, Радужного, Лангепаса, Белоярского, Покачи. Локально закрыты пять классов в двух школах-интернатах в Сургутском районе и Урае.

Полностью переведен на дистанционное обучение колледж в Радужном и 19 групп в четырех колледжах Березовского, Советского районов, Сургута и Лангепаса.

Напомним, накануне губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению коронавируса. С 12 октября в округе запрещается проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек с учетом организаторов.