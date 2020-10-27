В "коронавирусных" госпиталях Нижневартовска развернут дополнительные койки

Эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса в Нижневартовске, обсудили во время заседания муниципального оперативного штаба. Глава города Василий Тихонов дал поручения своим заместителям и руководителям подведомственных структур, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов, в трёх госпиталях города развернуты 405 коек. По данным на 27 октября, 318 из них заняты. За предыдущие сутки поступили 46 пациентов, выписаны – 38. В отделении реанимации находится 40 больных, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 25.

"Если анализировать в целом ситуацию с 20 по 27 октября, в начале недели в течение суток в COVID-госпиталь поступало порядка 28 пациентов, сейчас вышли на цифру – 46. Средний суточный уровень госпитализации за последнюю неделю составил 38 человек. Идёт прирост по количеству выписанных пациентов – в среднем, 16 пациентов в сутки. Но ситуация серьезная. Занятость коечного фонда высокая – 80%. Аналогичные показатели мы наблюдали с 1 по 23 июля. Назревает необходимость увеличивать коечный фонд. В госпиталях есть резерв – 95 коек – будем его вводить", - сказал Ситников.

По словам главврача городской станции "Скорой помощи" Максима Смирнова, сегодня в "ковидном" секторе работают четыре кареты. Всего на станции 18 полностью укомплектованных бригад. Врачи отмечают значительное увеличение количества обращений.

"Если раньше за сутки мы регистрировали порядка 500 обращений по всей территории обслуживания, то сегодня – 670. По Нижневартовску – 320 обращений, вызовов – 290", - сказал Смирнов.

В Нижневартовской городской поликлинике приняли решение о переводе отделений неотложной помощи, в составе которых работают выездные бригады, в режим работы до 24 часов. Связано это с возросшим на 30% числом обращений горожан.

"Под наблюдением в Нижневартовской городской поликлинике находятся 1,3 тыс. пациентов. За прошедшие сутки взяты под наблюдение 254 человека. Рост на 30% по сравнению с прошлой неделей, - сказала главный врач городской поликлиники Светлана Воронина. – 426 горожан с коронавирусной инфекцией. Количество больных с вирусной пневмонией на сегодня составляет 534 человека, также мы отмечаем рост на 30%. За 26 октября в поликлинику поступило 640 обращений по вызову врача на дом. Это на 15% выше, чем во время пиковых нагрузок этим летом. Также мы регистрируем повышение количества звонков на "горячую линию". За неделю оно возросло до 1,5 тыс. звонков. 26 октября на линию обратились 850 вартовчан".

С 23 октября в городской поликлинике круглосуточно работают кабинеты КТ-диагностики и дежурного терапевта. В течение суток здесь принимают до 96 горожан. Врачи после исследования принимают решение: будет пациент лечиться амбулаторно или его необходимо госпитализировать.

Тихонов напомнил, что губернатор Югры Наталья Комарова, находясь 26 октября с кратким визитом в Нижневартовске, акцентировала внимание на необходимости контролировать прохождение адаптации лиц, которые прилетели из города Ош в минувшее воскресенье.

"Поступают жалобы на сотрудников и посетителей некоторых предприятий торговли, горожане не соблюдают масочный режим, - отметил руководитель муниципалитета. – Например, на Центральном рынке и ряде других торговых точек. Прошу начальника УМВД по городу Фаниса Хаматова ежедневно оценивать ситуацию на объектах. Сегодня также крайне важно держать на строгом контроле соблюдение масочного режима в общественном транспорте и такси".