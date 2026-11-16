Во Владивостоке передумали переносить памятник Солженицыну

Во Владивостоке решили оставить на прежнем месте – Корабельной набережной – памятник писателю Александру Солженицыну.

"В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается", - сообщили РИА Новости в мэрии Владивостока.

Памятник появился на Корабельной набережной Владивостока в 2015 г. В 2026 г. возникла идея перенести его в сквер Веры и Надежды. После горожане заявили администрации города, что памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки. Эти обстоятельства стали очевидны именно на месте, после монтажа. В итоге было принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережную, а место в сквере доработать, однако в итоге, как выяснилось, от идеи переноса и вовсе отказались.

Писатель побывал в городе в 1994 г., во время возвращения из США.