В торговые центры Нижневартовска вернутся "родительские патрули"

Представители администрации и бизнеса Нижневартовска обсудили дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19 среди обучающихся. Врачи сообщают об изменениях в возрастном составе больных коронавирусом. Если раньше учащиеся школ страдали от заболевания значительно реже остальных возрастных групп, то сейчас эта разница выровнялась, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Школьники ушли на увеличенные каникулы для уменьшения количества контактов в коллективах. Однако ситуация складывается таким образом, что дети собираются в торговых центрах и не соблюдают масочный режим, тем самым уменьшая эффект от противоэпидемиологических мер", - сказал заместитель главы города Николай Лукаш.

Принято решение о возобновлении проведения "родительских патрулей" с участием сотрудников полиции по соблюдению масочного режима детьми в местах массового скопления людей: торговых центрах, кафе быстрого питания и др.

"Ситуация с коронавирусом очень тревожная. Во время школьных каникул в родительские патрули войдут педагоги школ. Будет определен график и очередность дежурств в самых многолюдных и опасных с точки зрения эпидобстановки местах. Делается это для замедления распространения инфекции", - рассказал исполняющий обязанности директора городского департамента образования Дмитрий Котов.

Еще одним способом борьбы с COVID-19 является отказ в обслуживании в торговых центрах нарушителей масочного режима.