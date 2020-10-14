14 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Губернатор Югры отчитала нового руководителя МВД региона за то, что не все полицейские носят маски

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом выразила недовольство, что некоторые сотрудники полиции и ДПС работают без медицинских масок, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметила, что ношение масок должно быть таким же строгим, как и ношение формы. Ходить без маски - недопустимо.

"Надеюсь, нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты", - обратилась она к новому главе УМВД России по Югре Дамиру Сатретдинову.

Тот заверил, что проблем с масками нет.

"Я сделал замечание, надеюсь, что впредь такого не повторится", - сообщил он.

Отметим, что Дамир Сатретдинов был представлен личному составу УМВД ХМАО министром внутренних дел РФ генералом полиции Владимиром Колокольцевым 12 октября по видеоконференцсвязи. Он потребовал от Дамира Сатретдинова принять меры по укреплению экономической безопасности региона.

Выступление Сатретдинова на заседании оперштаба стало первым публичным мероприятием "главного полицейского" региона.

Добавим также, что большая часть трудовой биографии нового руководителя связана со службой в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции. В 1994 году Дамир Сатретдинов начал службу в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в одном из райотделов Астраханской области. По этой линии работы он занимал руководящие должности в территориальных органах как районного звена, так и регионального уровня. На протяжении трех лет возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Затем был заместителем начальника – начальником полиции УМВД России по Астраханской области, а в последнее время замещал аналогичную должность в Республике Хакасия.

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Губернатор Югры отчитала нового руководителя МВД региона за то, что не все полицейские носят маски

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Теги: Дамир Сатретдинов, УМВД ХМАО, маски, Наталья Комарова



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