Роспотребнадзор Югры назвал ТЦ основным очагом распространения коронавируса

Основным очагом распространения вируса в Югре остаются торговые центры. Об этом сегодня на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу сообщила заместитель управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наибольшим риском остается посещение торговых центров. В них были 65% заболевших", - сообщила она. При этом масками не пользовались 81% заболевших.

Также югорчане заражаются в общественном транспорте, при посещении салонов и офисов, разговаривая с соседями. Выросла заболеваемость в семейных очагах. В 350 очагах заразились вирусом по два человека, в одном — пять югорчан.

Отметим, что по решению губернатора Натальи Комаровой, с 1 декабря до 15 января 2021 г. введен запрет на проведение в закрытых помещениях новогодних, культурно-развлекательных, в том числе детских мероприятий, ярмарок, выставок с участием граждан, а также на работу аниматоров. В этот же период сохранятся ограничения деятельности образовательных организаций.

За сутки в округе коронавирус подтвердился у 197 инфицированных (всего – у 33 тыс. 63). Умерли шесть человек (всего – 374).