Наталья Комарова призвала усилить работу по переводу сотрудников на дистанционку

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала глав муниципалитетов вместе с бизнес-сообществом проработать вопрос перевода работников на удаленку, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом она сообщила во время заседания регионального оперштаба. На сегодняшний день дистанционный формат работы используют лишь 27% предпринимателей Югры.

"Поручаю главам городских округов, муниципальных районов автономного округа совместно с бизнес-сообществом, крупными, средними организациями не зависимо от формы собственности принять необходимые меры по дополнительному переводу сотрудников на дистанционную форму работы", - заявила глава региона.



Перейти на удаленный режим рекомендовано и муниципальным служащим. Сейчас дистанционно в органах исполнительной власти региона работает только 2% сотрудников. При этом, по данным департамента информационных технологий, есть техническая возможность для перевода на домашний режим работы половины чиновников региона. В органах местного самоуправления дистанционно работают чуть больше 7% человек.

Наталья Комарова поручила департаменту государственной и гражданской службы разработать рекомендации по применению гибких форм занятости в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях.



"Главное условие удаленной работы – заработная плата при сохранении должностных обязанностей, должна оставаться без изменений", - отметила глава региона.