В Иордании заблокирован Telegram
В Иордании заблокирован мессенджер Telegram.
По данным Управления общественной безопасности страны, запрет – часть укрепления цифровой безопасности и защиты пользователей. Другая причина – необходимость положить конец угрозам и нарушающей законодательство деятельности с использованием цифровых платформ, пишет РИА Новости.
Ранее схожие действия предприняты в России, где речь шла о замедлении работы этого мессенджера. После появления сообщений о возможной блокировке Telegram, в мессенджере стало больше рекламы.