В Иордании заблокирован Telegram

В Иордании заблокирован мессенджер Telegram.

По данным Управления общественной безопасности страны, запрет – часть укрепления цифровой безопасности и защиты пользователей. Другая причина – необходимость положить конец угрозам и нарушающей законодательство деятельности с использованием цифровых платформ, пишет РИА Новости.

Ранее схожие действия предприняты в России, где речь шла о замедлении работы этого мессенджера. После появления сообщений о возможной блокировке Telegram, в мессенджере стало больше рекламы.