Без QR-кода не выходить. Жителей Нефтеюганска, Нягани и Урая отправили на самоизоляцию

В Югре усилены "коронавирусные" ограничения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Установить с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (село Леуши, посёлке городского типа Луговой, посёлке городского типа Междуреченский, посёлке городского типа Мортка, посёлке Мулымья), за исключением жителей, прошедших вакцинацию против коронавируса или переболевших этой инфекцией при наличии подтверждающих это документов – QR-кода или соответствующей справки от врача", - говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой, опубликованном на официальном портале окружных властей.

Кроме того, до 20 декабря продлён запрет на проведение Югре зрелищно-развлекательных мероприятий (есть исключения).